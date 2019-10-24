تعرف على غرامات الحوادث المرورية فى السعودية

حرصا على سلامة المواطنين تم تعديل لائحة العقوبات فى المملكة العربية السعودية لمرتكبى الحوادث وجاء فى المادة الثانية والستون من نص اللائحة أن كل من ارتكب حادثا مروريا متعديا او مفرطا ونتج عنة حادث وفاة او زوال عضو أو تعطيل منفعة او جزء منها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن أربعة سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 2000 ريال سعودى.

أعلنت الجريدة الرسمية”أم القرى” بالمملكة العربية السعودية قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على تعديل العقوبات فى نظام المرور الجديد ووضع الضوابط الخاصة بالسير وتتضمن السرعات المقررة قانونيا وتجاوز اشارات المرور والسير عكس الاتجاة وبعض الضوابط الاخرى.

وفقا لنظام المرور يتم فرض غرامات تصل إلى ستة آلاف ريال سعودى عند تجاوز إشارات المرور الضوئية، وغارمات تصل من ثلاث آلاف ريال سعودى إلى ستة آلاف ريال فى حالة قيادة المركبة فى الاتجاة المعاكس.

حدد نظام المرور غرامات تتراوح من 150 إلى 300 ريال فى حالة قيادة السيارة بدون حمل رخصة القيادة وعدم ربط حزام الأمان وعدم استخدام إشارة تغير الاتجاة، وغرامات تصل ما بين 150الى 900ريال فى حالة وضع رسومات او اومصقات على جسم السيارة، وغارمات ما بين 1000 الى 2000 ريال فى حالة وضع زيادة نقل فى الحمولة أكثر من المحدد لها فى الرخصة او استخدام الأنوار الأمامية ليلا فى حالة السير، و غرامات تصل من 300 إلى 500 ريال فى حالة السير برخصة منتهية، و غرامات من 100 إلى 150 ريال فى حالة ترك المركبة وهى فى وضع تشغيل.