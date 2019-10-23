الاستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة عامل وافد عبر بوابة أبشر الإلكترونية

الاستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة عامل وافد، تعد الاستعلام عن صلاحية الإقامة من أهم الأمور التي تشغل بال المقيمين والوافدين إلى السعودية، بهدف معرفة موعد التجديد وعدم التعرض لـ الغرامة أو العقوبات التي وضعتها المديرية العامة للجوازات نتيجة عدم تجديد الهوية التي تصل إلى حد الترحيل في حالة التكرار، وتجديد الهوية لا يتم إلا إذا كانت صلاحية الإقامة سارية، ولهذا يجب التأكد من صلاحية الاقامة عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

الاستعلام عن صلاحية إقامة عامل وافد

أتاحت وزارة الداخلية موقع أبشر لكي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بالمملكة، بحيث يتم تخليص الإجراءات الحكومية بشكل إلكتروني سريع وفقاً لخطة التطوير بحسب رؤية السعودية عام 2030م، ومن ضمن هذه الخدمات استعلام صلاحية إقامة عامل وافد وذلك يتم من خلال أبشر الجوازات مع دفع رسوم تجديد الإقامة واستيفاء الشروط المحددة من أجل تجديدها.

كيفية الاستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة عامل وافد

خطوات بسيطة للاستعلام عن إقامة عامل وافد عبر خدمات صلاحية الاقامة عبر أبشر للجوازات على النحو التالي:-