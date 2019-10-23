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2019-10-23 مذكرة تعاون بين هيئة الملكية الفكرية ومكتب البراءات الياباني متابعات الخليج 365 - واس Advertisements وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية مع مكتب البراءات الياباني ، وذلك خلال اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية اليابانية 2030م المنعقد اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار لأنشطة التعاون الثنائي بين الجانبين وتعزيز التعاون في مجال احترام الملكية الفكرية والتوعية بقيمتها وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجالات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والنماذج الصناعية والعلامات التجارية.

وتفعيلاً لمذكرة التعاون تم توقيع برنامج تبادل بيانات الملكية الفكرية وبرنامج المسار السريع لفحص براءات الاختراع (PPH) خلال الاجتماع الثنائي الرابع بين الهيئة ومكتب البراءات الياباني، حيث تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في رفع معايير جودة فحص براءات الاختراع وتسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع السعودية في اليابان، وجذب طلبات براءات الاختراع اليابانية للتسجيل في السعودية، والتي تشهد تزايداً ملحوظاً منذ انضمام المملكة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).







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