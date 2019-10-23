حالة الطقس غدًا .. أمطار غزيرة ورياح نشطة تحد الرؤية على 9 مناطق

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل وكذلك منطقتي تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

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كما توقعت أن يستمر تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

وعن حالة الرياح في البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية على الخليج العربي.