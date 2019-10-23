السعودية | قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:55 مساءً, 23 أكتوبر 2019 م
المناطق - الرياض
أدى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم، اليمين الدستورية للسنوات الخمس المقبلة، بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب، ورئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزع ورؤساء الحكومات السابقين، وأعضاء الحكومة وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية.
وقيس سعيّد فاز بنسبة 72.71 %، من أصوات الناخبين، فيما حصّل منافسه مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي، على 27.29 % من الأصوات.
ويتولى سعيّد منصب رئاسة الجمهورية، خلفًا لرئيس البرلمان المتخلّي محمد الناصر، وهو سابع رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو 1957، بعد كل من الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وفؤاد المبزّع ومنصف المرزوقي والباجي قايد السبسي ومحمد الناصر.
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