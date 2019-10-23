شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن محمد بن فهد يحضر مأدبة عشاء إمبراطور اليابان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طوكيو) حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، تكريما لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ورؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، المشاركين في حفل تنصيب جلالته، وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو.

حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، تكريما لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ورؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، المشاركين في حفل تنصيب جلالته، وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو.

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