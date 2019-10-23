السعودية اليوم / فرضية حريق وإخلاء بالمعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر



عرعر 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

نفذ المعهد السعودي التقني للتعدين بمدينة عرعر أمس بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية، فرضية حريق وهمي وإخلاء وذلك في أحد الفصول الدراسية.

وأوضح المعهد أن الفرضية تهدف إلى التأكد من الجاهزية لمثل هذه الحوادث - لا قدر الله - ولرفع الوعي لدى المتدربين وكافة منسوبي المعهد.

// انتهى //

10:49ت م

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