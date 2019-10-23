- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم أمطار مصر تعطل الدراسة والشوارع تغرق ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمطار مصر تعطل الدراسة والشوارع تغرق !
80 سيارة شفط للسيطرة على الحالة
متابعات الخليج 365 - القاهرة
تسببت الأمطار الغزيرة التي ملأت الشوارع المصرية وأغلقت حركة المرور، في قرار تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، بجميع المدارس والجامعات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
القرار جاء عقب تقارير تلقاها رئيس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة اليوم على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أكثر مما حدث أمس الثلاثاء
وبناء على التقارير نفسها تحركت وزارة التنمية المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصريف مياه الأمطار في الأنفاق والشوارع الرئيسية في القاهرة والجيزة والقليوبية والتي تسببت في إعاقة حركة المرور.
80 سيارة شفط والمياه تسد الشوارع
واستعانت الوزارة بسيارات شفط المياه التي قالت إنها بلغت 80 سيارة لشفط المياه والتعامل مع الأزمة.
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للوضع الذي تسببت فيه الأمطار في الشوارع، وهو ما أظهر خللاً في شبكات تصريف المياه ومجاري السيول، وهو ما عبر عنه متابعون بأن “البلد غرقت في شبر ميه”.
تحذير مسبق من الأرصاد
وكانت بعض محافظات مصر قد شهدت سقوط أمطار غزيرة مساء الثلاثاء أدت لشلل تام في حركة المرور وغرق شوارع بأكملها وسيارات خاصة وعامة، فيما انتشرت برك مياه كبيرة في الشوارع الرئيسية.
يشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية قد أكدت أن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي تشهدها مصر مستمرة حتى الجمعة على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تشهد سقوط أمطار على مناطق أخرى نتيجة استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع إمكانية أن تكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول على شمال سيناء.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار مصر تعطل الدراسة والشوارع تغرق ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.