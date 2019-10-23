أمطار مصر تعطل الدراسة والشوارع تغرق !

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - القاهرة

تسببت الأمطار الغزيرة التي ملأت الشوارع المصرية وأغلقت حركة المرور، في قرار تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، بجميع المدارس والجامعات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

القرار جاء عقب تقارير تلقاها رئيس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة اليوم على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أكثر مما حدث أمس الثلاثاء

وبناء على التقارير نفسها تحركت وزارة التنمية المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصريف مياه الأمطار في الأنفاق والشوارع الرئيسية في القاهرة والجيزة والقليوبية والتي تسببت في إعاقة حركة المرور.

80 سيارة شفط والمياه تسد الشوارع

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واستعانت الوزارة بسيارات شفط المياه التي قالت إنها بلغت 80 سيارة لشفط المياه والتعامل مع الأزمة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للوضع الذي تسببت فيه الأمطار في الشوارع، وهو ما أظهر خللاً في شبكات تصريف المياه ومجاري السيول، وهو ما عبر عنه متابعون بأن “البلد غرقت في شبر ميه”.

تحذير مسبق من الأرصاد

وكانت بعض محافظات مصر قد شهدت سقوط أمطار غزيرة مساء الثلاثاء أدت لشلل تام في حركة المرور وغرق شوارع بأكملها وسيارات خاصة وعامة، فيما انتشرت برك مياه كبيرة في الشوارع الرئيسية.

يشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية قد أكدت أن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي تشهدها مصر مستمرة حتى الجمعة على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تشهد سقوط أمطار على مناطق أخرى نتيجة استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع إمكانية أن تكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول على شمال سيناء.