زوجة مهجورة فكيف تسجل في حساب المواطن ؟

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار زوجة مهجورة بشأن التسجيل في البرنامج، حيث أكدت أن المطلوب منها إضافة تابع في البرنامج ولا تعرف مَن تضيف للإتمام التسجيل؟

وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه لا يتم إضافة الزوج، وفي حال عدم وجود تابعين يتم الإجابة على السؤال الظاهر لديها (هل يوجد لديك تابعون)؟ بـ “لا”.

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وأضاف حساب متابعات الخليج 365 أن بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أيٍّ من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.