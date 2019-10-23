نظام جدارة.. شروط التقديم في منصة التوظيف الإلكتروني وكيفية التسجيل لوظائف وزارة الخدمة المدنية

بوابة جدارةفي ظل مجهودات المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، والعمل على جذب وتعيين الكفاءات الوطنية في شتى المجالات، قامت بطرح وظائف جديدة على منصة جدارة والمعروفة باسم وظائف جدارة الجديدة 1441، وللإجابة عن بعض التساؤلات الخاصة بطرق التسجيل في وظائف جدارة الجديدة 1441، وشروط الالتحاق بتلك الوظائف فيمكنكم متابعة هذا التقرير.

جدارة للتوظيف

الجدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية تقوم بطرح الوظائف الشاغرة في جميع الجهات الحكومية في وسائل الإعلام المختلفة وعلى أشهر منصات التوظيف المعروفة بجدارة، وذلك لتكون المنصة حلقة وصل بين المؤسسة صاحبة العمل والموظف، وتعمل أيضاً منصفة جدارة على توظيف الشباب حسب مؤهلاتهم، والعمل على تطوير الموظفين ورفع كفاءتهم لتحقيق الرؤية الموضوعة لعام 2030.

شروط التقديم في وظائف جدارة

وعن شروط التقديم في وظائف جدارة الجديدة 1441 فهي كتالي:

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يشترط للتقديم في وظائف جدارة أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس فما فوق.

وللتقديم يرجى الدخول على موقع التسجيل جدارة 1441 Jadara3 التابع لموقع وزارة الخدمة المدنية.

طريقة التسجيل والتقديم على وظائف جدارة 1441 Jadara3

تعتبر منصة جدارة من أسهل منصات التوظيف من حيث التسجيل واليك خطوات التسجيل بالترتيب:

قم بالدخول على موقع جدارة وزارة الخدمة المدنية.

اضغط على كلمة تسجيل جديد.

قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

قم بتحديد الجنس للمتقدم.

سجل تاريخ الميلاد.

انقل كود التأكيد والمكون من ستة أرقام.

وأخيراً قم بالضغط على استمرار لتسجيل الحساب الخاص بك.

وفي نفس السياق، فإن المنصة الإلكترونية جدارة الخاصة بالتوظيف، متاحة طوال الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة عصراً، وهي منصة مجانية بالكامل، أطلقتها وزارة الخدمة المدنية السعودية عام 1433هـ، وهي من الخدمات الالكترونية التي يحرص الشباب السعودي على تسجيل بياناتهم بها للالتحاق بالوظائف المختلفة.