محاور وأركان في اليوم العالمي لهشاشة العظام بالرياض

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

فعل القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بالرياض ومركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس، التابعين لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، برنامج اليوم العالمي لهشاشة العظام، بحضور 77 من موظفات المراكز.

ويهدف البرنامج إلى توضيح مخاطر الهشاشة على صحة الإنسان وضرورة الكشف بشكل دوري للمحافظة على الصحة.

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وتضمن برنامج تنمية الرياض أركانًا تحتوي على صور تعريفية عن هشاشة العظام وبعض المنتجات الغذائية التي تساهم في الوقاية من الهشاشة، بالإضافة إلى عرض تقديمي عن هذا المرض وأعراضه وأسبابه وطرق الوقاية منه.

واحتوى برنامج تأهيل القدس على محاضرة للأخصائية مرام الشهراني بعنوان “ما هو مرض هشاشة العظام وطرق علاجه” تضمنت عدة محاور منها توضيح أكثر المناطق عرضة للإصابة ونوع التحاليل والأشعة المطلوبة لاكتشاف المرض بدقة، إضافة إلى دور العلاج الطبيعي للمحافظة على صحة العظام ودور التغذية في الوقاية من هذا المرض.







