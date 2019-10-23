شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس تفوز بـ 45 مشروعاً بحثياً في «التعاون الدولي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فازت جامعة الملك عبدالعزيز بـ45 مشروعاً بحثياً في مبادرة التعاون الدولي التابعة لوكالة التعليم والابتكار بوزارة التعليم التي تم إعلانها أخيراً، موزعة على 10 مشاريع في مسار التحديات الكبرى بواقع نصف المشاريع البحثية المقبولة على مستوى المملكة، وبـ35 مشروعاً في مسار القدرات البحثية. ووفقاً لنتائج المقترحات البحثية التي تقدمت بها الجامعة في مبادرة التعاون الدولي، حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على نسبة ‏%33.33 للمقترحات البحثية المقبولة من العدد الكلي للمقترحات البحثية المقدمة من الجامعة في مسار التحديات الكبرى، وبنسبة 25% للمقترحات البحثية المقبولة من العدد الكلي للمقترحات البحثية المقدمة من الجامعة في مسار القدرات البحثية.

من جهة أخرى، نظّم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع إحدى شركات التوظيف أمس، برنامجاً تدريبياً مجانياً بعنوان «رحلة البحث عن العمل» بمكتبة الملك فهد العامة بجدة. وتطرق البرنامج الذي حضره أكثر من 155 شخصاً من الجنسين إلى أهمية إتقان كتابة السيرة الذاتية، مع استعراض نماذج من السير الذاتية الخاصة بالحضور التي طُلبت مسبقاً منهم؛ لأجل الوقوف عليها وتحديد مواطن القوة والضعف فيها.