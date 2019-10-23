، الليلة.. الاتحاد يواجه الوصل في ثمن نهائي كأس محمد السادس ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم مباريات الذهاب للدور ثمن النهائي ( دور الـ16 ) لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بلقاءين، يجمع الأول الوصل الإماراتي والاتحاد، فيما يلتقي الإسماعيلي المصري والجزيرة الإماراتي في اللقاء الثاني.



فعلى ملعب زعبيل بمدينة دبي الإماراتية، يستضيف الوصل نظيره الاتحاد، في ذهاب دور الـ16، ويبحث الفريقان عن تحقيق نتيجة إيجابية، تمنحهما الأفضلية قبل مباراة العودة يوم 4 نوفمبر المقبل في محافظة جدة.

وتأهل الوصل إلى ثمن النهائي بعد تخطيه عقبة الهلال السوداني في دور الـ32 بالفوز 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

في المقابل، فاز الاتحاد على العهد اللبناني بثلاثية دون رد ذهاباً في ملعبه، قبل أن يتعادل سلبياً في الإياب، ليحسم بطاقة التأهل إلى المرحلة الحالية من البطولة.

وفي مصر، يستضيف الإسماعيلي على ملعبه ووسط أنصاره نظيره الجزيرة، في ذهاب الدور ذاته، بحثاً عن فوز يُسهل مهمته في مباراة العودة بأبوظبي يوم 26 نوفمبر المقبل.

وفاز الإسماعيلي على أهلي بنغازي الليبي في المرحلة الماضية ذهاباً بنتيجة 4-2، وخسر العودة بهدف دون مقابل، ليتأهل إلى ثمن النهائي بالفوز 4-3 في مجموع المباراتين.

وفي المقابل تخطى الجزيرة عقبة النصر العماني بالفوز 1-0 خارج ملعبه ذهاباً، ثم كرر انتصاره وسط أنصاره بنتيجة 3-1، ليتأهل إلى دور الـ16، ويضرب موعداً مع الإسماعيلي، أحد ممثلي الكرة المصرية في البطولة، مع مواطنه الاتحاد السكندري.الاتحاد الوصل كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم دبي الجزيرة الإسماعيلي