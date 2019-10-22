الدفاع المدني يُحذِّر من تصرفات تشكل خطورة في موسم الشتاء

حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من التصرفات التي تشكل خطورة في فصل الشتاء.

وأضافت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نحذر مع قرب فصل الشتاء من بعض التصرفات التي تشكل خطرًا بالغًا على من يمارسها ويحضرها.

وعددت المديرية خطورة تلك التصرفات والتي تشمل إشعال النار باستخدام مواد بترولية وفي كميات كبيرة من الحطب دون مراعاة الاشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية.