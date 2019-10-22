السعودية اليوم / الأحوال المدنية تطلق مبادرة "نأتي إليك" بمحافظة خيبر



خيبر 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت الأحوال المدنية بمحافظة خيبر ، مبادرة «نأتي إليك»، لخدمة منسوبي القطاعات الحكومية بالمحافظة من خلال الزيارات التي تقوم بها الأحوال لتقديم الخدمة لمنسوبي تلك القطاعات.

وبدأت أولى الزيارات عملها اليوم في إمارة محافظة خيبر، حيث قام مدير الأحوال المدنية بالمحافظة خالد بن مقبل الجهني بزيارة وكيل محافظة خيبر مشعان بن مقبل العنزي لتدشين مبادرة "ناتي إليك" التي تقدمها الأحوال المدنية و تتضمن تقديم خدمة تجديد وبدل تالف للهوية الوطنية لموظفي الإدارت الحكومية داخل مقار عملهم .

يذكر أن مبادرة “نأتي إليك” تسهم في اختصار الوقت والجهد على منسوبي القطاعات الحكومية من خلال خدمتهم في أماكن وجودهم في مقر أعمالهم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

//انتهى//

22:21ت م

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