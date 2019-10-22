تُوقع صرف المساعدة المقطوعة موعد صرف المقطوعة وأخبار الضمان الاجتماعي وطريقة تقديم المقطوعة

بناء علي تأخير صرف المساعدات المالية والمقطوعة من قبل وزارة المالية والضمان الاجتماعي لعدد من الناس فأصبح ما يشغل بالهم هذه الأيام متى يتم الصرف وعند البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وجدت مجموعة من الأنباء من مصادر مجهولة بشأن المساعدات المالية المقطوعة ومواعيد صرفها،حيث انه متوقع صرفها هذه الأيام بالإضافة إلى وجود التصريحات الغير رسمية من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة

يريد العديد من شباب المملكة الدخول على النت ومعرفة أسماء المستفيدين من المساعدات المالية من خلال إرسال تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي صفحة الوزارة الرسمي، وكذلك موقع الضمان الاجتماعي، وتلك هي الطريقة الوحيدة لمعرفة من هم المستفيدين من المساعدة

وإتباع الخطوات التالي:

أولاً : فتح موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والدخول عليه.

ثانياً : الدخول على باب خدمات الضمان الاجتماعي للأفراد.

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ثالثا : الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب.

رابعاً : إدراج رقم الطلب أو رقم السجل المدني والرقم المرئي، والضغط بالماوس على كلمة عرض.

بعد القيام بعمل جميع هذه الخطوات تظهر لديك بيانات تفاصيل طلب المساعدات المالية المقطوعة، وله الكثير من الأشكال والمواصفات، منها حالة مراجع، حالة تحت الدراسة، حالة تحت التنفيذ، حالة مُعلق وحالة مرفوض.

موعد صرف المقطوعة

من خلال بعض التصريحات المتداولة على النت والغير رسمية يتوقع أن يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، في شهر صفر 1441 الجاري، ولذلك لم تعلن وزارة المالية حتى الآن عن الموعد الرسمي المفترض أن يتم الصرف به، عند الإعلان الرسمي من خلال موقع الوزارة ،عن وقت الصرف سيتم وضع مبلغ المحددة في حسابات المسجل أسماؤهم في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي السعودي، ويتم وضع المبالغ على عدد من المراحل تحت إشراف الضمان الاجتماعي.

التقديم على المساعدة المقطوعة

عندما تريد أن تقدم على المساعدة المقطوعة يكون عن طريق التقديم من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي ، في المنطقة التي يسكن بها مُقدم الطلب، وحتى الآن لم يستطيع التسجيل في المقطوعة على موقع وزارة العمل،لكن تم الإعلان عن تحضير الموقع لاستقبال طلبات مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك في الأيام المقبلة، ولم يتم تحديد ميعاد معين لذلك حتى الآن