السعودية اليوم / مدير جامعة القصيم يوقع عقدين لتوريد أجهزة إلكترونية لإدارة التجهيزات وتنفيذ مباني مطعم إسكان الطلاب



بريدة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

وقع معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود في المدينة الجامعية أمس عقدين بمبلغ إجمالي 9.897.315 ريالا.

وينص العقد الأول على توريد أجهزة إلكترونية لإدارة التجهيزات بالجامعة بقيمة 6.063.750 ريالا ، فيما ينص العقد الثاني على تنفيذ مباني مطعم إسكان الطلاب بالمدينة الجامعية بقيمة 3.833.565 ريالا .

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18:45ت م

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