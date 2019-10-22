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2019-10-22 الأمير محمد بن سلمان يبحث تعزيز العمل المشترك مع وزير الدفاع الأمريكي بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير الدفاع الأمريكي الذي يزور المملكة حاليًا.







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