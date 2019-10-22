الوجبات الخفيفة الصحية تقلل الشعور بالإنهاك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أظهرت دراسة جديدة أن اللجوء إلى الخضراوات بدلا من السكر والدهون المشبعة يمكن أن يساعد في خفض أثر الحرمان من النوم.
ومن المرجح أن المزيد من الخيارات الصحية هي التي يمكن أن تساعد في التغلب على الشعور بالتعب والإنهاك، بحسب الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية «أمريكان جورنال».
وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالدهون المشبعة والسكر زاد عندهم ضعف الأداء المرتبط بالنوم.
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