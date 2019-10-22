بدء تصوير فيلم دراهم في أبوظبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبوظبي

بدأت في إمارة أبوظبي عمليات تصوير الفيلم السينمائي الاجتماعي «دراهم»، للمخرج «جرير المردود»، والكاتب «أمير الأشمل»، والعمل من إنتاج شركة «العنود برودكشن».

ويحمل الفيلم أفكارا واقعية، تدور أحداثه حول مسألة المال وتأثيره على سلوكيات عدد كبير من الناس، كما يتناول قضايا اجتماعية أخرى ذات تأثير كبير على حياة الآلاف في المجتمعات العربية عامة، والخليجية خاصة.

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وأشار كاتب ومنتج العمل أمير الأشمل إلى أهمية العمل الذي يواكب مسيرة الدراما الخليجية، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «المحور الرئيسي للفيلم هو المال، حيث يعالج قضايا اجتماعية أهمها دور المال السلبي في حياة الإنسان، عندما يدفع البعض لارتكاب جريمة بسببه، كل إنسان منا عانى من المال رغم أهميته للإنسان وسعيه للحصول عليه».

وأضاف «دورنا كشركة إنتاج يكمن في محاولة مواكبة مسيرة الدراما في الخليج، فالعمل الدرامي هو الأكثر انتشارا في الفترة الحالية في الساحة الفنية، كما توجهنا للأفلام، لأن الساحة تفتقر للأفلام بشكل خاص».

من جهته، شدد المخرج جرير المردود على أهمية القضايا التي يتناولها الفيلم، موضحا أن قصة العمل واقعية لأبعد حد، نظرا لوجود الكثير من الناس ممن يفعلون المستحيل للحصول على المال.