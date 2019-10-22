|\عاجل|| وزارة الشئون الإسلامية تعلن عن أسماء المقبولين مبدئياً في وظائف الوزارة تعرف على رابط...

متابعي موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن إعلان وزارة الشئون الإسلامية السعودية، عن أسماء المقبولين مبدئياً على وظيفة “إمام، ودعاة، ومؤذن، وحارس أمن”، من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم رابط المنصة الإلكترونية، المختصة بأسماء المقبولين.

أعلن المتحدث باسم وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السيد/ عبد العزيز بن سعود العسكر، عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائف الوزارة، التي كان قد أعلن عنها سابقاً في مختلف أرجاء المملكة.

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رابط الاستعلام عن نتائج قبول وظائف وزارة الشئون الإسلامية.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن على جميع المتقدمين والمتقدمات على وظائف الوزارة الاستعلام عن نتائج التقديم عبر منصة التوظيف الإلكترونية، وسوف تقوم الوزارة بأرسل رسائل نصية للمقبولين والمقبولات لتحديد موعد المقابلات الشخصية.

نتائج وظائف وزارة الشئون الإسلامية السعودية.

متابعينا الكرام الجدير بالذكر أن وظائف وزارة الشئون الإسلامية بنظام التعاقد التابع للتأمينات الاجتماعية، وأن لكل وظيفة شروط مخصصة، والشرط المشترك في جميع الوظائف هو التفرغ التام للوظيفة، وأن وظائف “الدعاة، والمراقبين، وحراس الأمن ” للرجال والنساء.

متابعي موقعنا في المملكة العربية السعودية، نتمنى أن نكون وفقنا في تقديم محتوى يرضى متابعينا الأعزاء في المملكة، تتمنى أسرة الموقع التوفيق لجميع المقبولين مبدأ على الوظائف.