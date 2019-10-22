تركي آل الشيخ يزف بشرى سارة لأصحاب الفود ترك

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، نبأ سارا بالنسبة لأصحاب عربات الفود ترك. وقال آل الشيخ: «بالنسبة للفود ترك بالبوليفارد… خصم ٥٠٪ على إجاراتهم تقديرًا لهم ومساهمة من هيئة الترفيه بدعم نشاطهم».

وكان حساب موسم الرياض على «تويتر»، قد أعلن عن تدشين مدينة الملاهي الشهيرة المتنقلة «ونتر وندرلاند» اليوم الثلاثاء.

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