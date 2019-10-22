تركي آل شيخ يكشف قيمة رسوم دخول البوليفارد وطريقة الشراء بثمنها

أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن قيمة رسوم دخول البوليفارد في الرياض.
وأعلن آل شيخ أن التذكرة لها العديد من المميزات فمن خلالها يمكن للزائر الشراء من المطاعم والمقاهي المطلة على النافورة في الرياض البوليفارد.
وأكد آل شيخ أن يوم الاثنين الدخول مجاناً بالإضافة إلى الأطفال الأقل من 12 عام، بالإضافة إلى شراء تذاكر الفعاليات والحفلات والمسارح يمكنك من دخول البوليفارد مجاناً.
وتبلغ قيمة التذكرة 50 ريال.
يذكر أن تركي آل الشيخ كان قد تابع بالأمس اللمسات النهائية التي تم العمل عليها من أجل ظهور جديد مبهر لمنطقة البوليفارد، حيث تم اغلاقه يوم الإثنين، على أن يتم فتحها أمام الزوار في السادسة مساء الثلاثاء بتوقيت المملكة.
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