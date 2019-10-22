اخبار السعوديه

تركي آل شيخ يكشف قيمة رسوم دخول البوليفارد وطريقة الشراء بثمنها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه عن قيمة رسوم دخول البوليفارد  في الرياض.

وأعلن آل شيخ أن التذكرة لها العديد من المميزات فمن خلالها يمكن للزائر الشراء من المطاعم والمقاهي المطلة على النافورة في الرياض البوليفارد.
وأكد آل شيخ أن يوم الاثنين الدخول مجاناً بالإضافة إلى الأطفال الأقل من 12 عام، بالإضافة إلى شراء تذاكر الفعاليات والحفلات والمسارح يمكنك من دخول البوليفارد مجاناً.
وتبلغ قيمة التذكرة 50 ريال.
يذكر أن تركي آل الشيخ كان قد تابع بالأمس اللمسات النهائية التي تم العمل عليها من أجل ظهور جديد مبهر لمنطقة البوليفارد، حيث تم اغلاقه يوم الإثنين، على أن يتم فتحها أمام الزوار في السادسة مساء الثلاثاء بتوقيت المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل شيخ يكشف قيمة رسوم دخول البوليفارد وطريقة الشراء بثمنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا