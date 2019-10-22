112 توصية ومبادرة للارتقاء بخدمات الحجيج

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اجتماع اللجنة، والذي تخلله استعراض لنتائج حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع، والتي عقدت في جدة أوائل الشهر الحالي، وناقش فيها أكثر من 200 خبير ومتخصص في شؤون الحج يمثلون 50 جهة حكومية وأهلية الاستعدادات لحج العام الحالي 1441.

توصيات

قدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها والتحضير المُبكر لإنجاح موسم حج العام الحالي. واستعرض الاجتماع مخرجات وتوصيات حلقة النقاش التي ركزت على مناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع، وتم في هذا الصدد طرح قرابة 112 توصية ومبادرة هدفها الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجيج خلال موسم حج 1441.

440 ألف معتمر

واطلعت اللجنة على أعداد المعتمرين الذين قدموا لأداء العمرة منذ بداية الموسم حتى تاريخه وقد بلغ عددهم أكثر من 440 ألف معتمر. كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

تقرير

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تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح موجز عن محتوى التقرير، قدمه مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة العقيد علي عطية الغامدي، والذي تضمن حجم خدمات مركز العمليات الأمنية الموحدة الذي يُعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، مراعيًا توزيع القضايا في مختلف المحافظات وتسليط الضوء على الأحياء في قالب بياني وخرائط جغرافية.

أكثر من 200 خبير شاركوا في حلقة نقاش الحج

تركزت التوصيات على خدمات الإسكان والإعاشة والنقل والمرافق والاستقبال والتوديع

440 ألف معتمر قدموا منذ بداية الموسم