112 توصية ومبادرة للارتقاء بخدمات الحجيج

توصيات
قدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها والتحضير المُبكر لإنجاح موسم حج العام الحالي. واستعرض الاجتماع مخرجات وتوصيات حلقة النقاش التي ركزت على مناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع، وتم في هذا الصدد طرح قرابة 112 توصية ومبادرة هدفها الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجيج خلال موسم حج 1441.
440 ألف معتمر
واطلعت اللجنة على أعداد المعتمرين الذين قدموا لأداء العمرة منذ بداية الموسم حتى تاريخه وقد بلغ عددهم أكثر من 440 ألف معتمر. كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
تقرير
تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح موجز عن محتوى التقرير، قدمه مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة العقيد علي عطية الغامدي، والذي تضمن حجم خدمات مركز العمليات الأمنية الموحدة الذي يُعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، مراعيًا توزيع القضايا في مختلف المحافظات وتسليط الضوء على الأحياء في قالب بياني وخرائط جغرافية.
أكثر من 200 خبير شاركوا في حلقة نقاش الحج
تركزت التوصيات على خدمات الإسكان والإعاشة والنقل والمرافق والاستقبال والتوديع
440 ألف معتمر قدموا منذ بداية الموسم
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