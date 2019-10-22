السعودية اليوم / سمو أمير حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة



حائل 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة اليوم, الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورة الانعقاد "الرابعة" للعام المالي 1440 / 1441هـ , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, ووكيل الإمارة المكلف عادل بن صالح آل الشيخ وأعضاء مجلس المنطقة, وذلك بصالة الاجتماعات الرئيسة بمبنى الإمارة.

وبدأت الجلسة بكلمة رحب فيها سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بالحضور, مشيداً بما تحقق في "بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة", التي أقيمت خلال الفترة من 18 - 20 /2/ 1441هـ الموافق 17 - 19 /10/ 2019م.

كما أشاد سموه بفعاليات نادي الطيران السعودي المقامة على أرض مطار حائل الدولي, برعاية صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة, وبتوجيه من سمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس نادي الطيران السعودي.

وأوضح سمو أمير منطقة حائل أن ما تحقق من نجاحات وتميزت به المنطقة من إمكانيات كان لها الأثر في نجاح الفعاليات وستنعكس إن شاء الله على زيادة المهتمين بالخيل العربية الأصيلة في منطقة اشتهرت في العديد من السلالات ومرابط الخيل, وكذلك هواة الطيران, متطلعاً سموه إلى أن تتكرر هذه الاحتفالات في السنوات القادمة.

من جانبه أوضح أمين مجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم البدران أن الجلسة تضمنت استعراض عدد من المواضيع ومنها تقرير أمانة المجلس عن توصياته في قطاع أمانة المنطقة والشئون الصحية وما تم حيالها والاطلاع على توصيات الجلسة التحضيرية على تقرير متابعة مشاريع أمانة المنطقة والشؤون الصحية.

وفي نهاية الجلسة أصدر المجلس القرارات والتوصيات اللازمة لتفعيل دور متابعة المشاريع لإنجازها بالسرعة والجودة ليستفيد منها المواطن.

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16:30ت م

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