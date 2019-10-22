استعلام عن نقل كفالة وافد برقم الاقامة عبر موقع وزارة العمل السعودية

وزارة العمل السعودية دائما ما تهتم بتطوير الخدمات الإلكترونية لديها، لذلك قامت بتخصيص رابط خدمة استعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة، والتي تعتبر من الخدمات الإلكترونية الأكثر بحثا علي محرك البحث جوجل حيث توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة علي موقعها الإلكتروني لكي توفر الوقت والجهد علي جميع مستفيدين خدمات مكتب العمل التي تتعلق بإصدار أو تجديد رخص العمل ونقل رعاية الكفيل وغيرها من المعاملات الحكومية، حيث يمكن الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد بكل سهولة عن طريق استخدام رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز الخاص بالمغترب، هذا ما سوف نستعرضه مع حضراتكم من خلال هذه المقالة والتي يمكن من خلالها معرفة خطوات استعلام عن نقل كفالة عامل وافد.

استعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة

لمن لا يعرف هذه الخدمة الإلكترونية فأنها تستطيع من خلال نقل كفالة شخص سعودي إلى اخر عبر خدمة الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد كما يمكن من خلالها معرفة إذا ما تمت الموافقة من قبل مكتب العمل عبر شبكة الأنترنت بدون الحاجة لتضييع الوقت والجهد في الذهاب إلي مقرات الوزارة المنتشرة في العديد من المناطق، وذلك بسبب عدم التزام صاحب العمل مع مكفولة في دفع مرتب شهري خاص به أو عدم تجديد إقامته بعد مرور عام بالأراضي الحجازية، لذلك يلجئ بعض الموظفين والعاملين المغتربين لاستخدام هذه الخدمة الإلكترونية، من اجل التحقق من مراجعة طلب نقل الكفالة بشكل إلكتروني وذلك عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

بداية الأمر يجب الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من ثم نقوم بالدخول علي الخدمات الإلكترونية.

من ثم نقوم بالدخول علي الخدمات الإلكترونية. نسجل دخول علي الموقع الرسمي للوزارة من ثم نقوم باختيار خدمة نقل كفالة عامل وافد.

تدوين البيانات المطلوبة منك بالخانات الفارعة مثل رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز.

النقر علي أيقونة بحث.

بعد كتابة كافة الأرقام الخاصة بالعامل أو الموظف الوافد بشكل صحيح سيقوم الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودي بالاستطلاع علي نتيجة بحث خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد بشكل سريع جدا، كما يمكن طباعة هذه النتيجة من اجل الذهاب إلى الكفيل الجديد من اجل استكمال باقي إجراءات القبول في الوظيفة.