خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وتم خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

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كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، و الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.

كما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.