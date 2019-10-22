شكرا لقرائتكم إقفال طرح أكتوبر من برنامج صكوك السعودية بقيمة 7.2 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-22 إقفال طرح أكتوبر من برنامج صكوك السعودية بقيمة 7.2 مليار ريال متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أكتوبر 2019 تحت برنامج صكوك السعودية بالريال، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.265 مليار ريال. وقسمت الإصدارات إلى أربع شرائح كالتالي: – الشريحة الأولى تبلغ 1.130 مليار ريال لصكوك تستحق في 2025 ميلادي. Advertisements – الشريحة الثانية تبلغ 654 مليون ريال لصكوك تُستحق في 2030 ميلادي. – الشريحة الثالثة تبلغ 362 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.471 مليار ريال لصكوك تستحق في 2034 ميلادي. – الشريحة الرابعة تبلغ 5.119 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 20.615 مليار ريال لصكوك تستحق في 2049 ميلادي.







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