الان تتابع تعيين العميد صالح الجابري مديراً لشرطة الحدود الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرعر- الخليج 365- سعف النماصي: صدر قرار مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بتعيين العميد صالح بن عواض الجابري مديراً لشرطة منطقة الحدود الشمالية.

من جانبه، عبر العميد صالح عن اعتزازه بهذه الثقة التي ستكون حافزاً له بمشيئة الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن .

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