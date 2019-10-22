عثرت الجهات الأمنية، مساء الاثنين، على الطفل المختفي «بتال القرشي» داخل حديقة بحي السداد بالطائف، بعد 9 ساعات من البحث عنه.
وقال والد الطفل وفقًا لـ«عاجل»، إن مواطنًا عثر على ابنه بتال يلهو داخل حديقة بحي السداد، بعد أن تعرّف عليه من خلال الصور المتداولة في مواقع التواصل؛ حيث أخذه معه لمطعم بطريق الشفا، قبل أن يتواصل مع الجهات الأمنية التي حضرت لاستلامه منه، وهو بصحة جيدة ولله الحمد. وكانت أسرة الطفل بتال خالد القرشي ناشدت بالبحث عن ابنهم البالغ من العمر 9 أعوام، بعد أن اختفى فجأة منذ الساعة 2:30 ظهر الاثنين، من أمام منزلهم بحي الوسام 2 بالطائف، ولم يعثر له على أثر.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على الطفل “بتال القرشي” داخل حديقة بحي السداد بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.