السعودية | خالد بن سلمان يبحث قضايا أمنية مع وزير الدفاع الأميركي

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يبحث قضايا أمنية مع وزير الدفاع الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي الاثنين وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر خلال زيارته للرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأميركية وأوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين، إضافة إلى بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة. كما بحث الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.

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