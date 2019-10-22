، مكة.. انبعاث رائحة من منزل يكشف عن جثة شخص متوفَّى منذ يومَيْن ،

تحقِّق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة جرول في العثور على شخص متوفى منذ يومين داخل منزله بحي العتيبية.
وفي التفاصيل، قالت مصادر لـ"الخليج 365" إن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من مواطن، يفيد بانبعاث رائحة غريبة من داخل منزل. مشيرًا إلى أن صاحب المنزل يعاني اعتلالات نفسية.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية والأدلة الجنائية باشرت موقع البلاغ، وبعد الدخول للموقع تم العثور على شخص متوفى، واتضح أنه بالعقد السادس من العمر على سريره، وكان داخل غرفة سكنه لأكثر من يومين.
وبناء عليه تم إعداد محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة للتحقيق بحكم الاختصاص.مكة المكرمة شرطة العاصمة المقدسة شرطة جرول العتيبية النيابة العامة
مكة.. انبعاث رائحة من منزل يكشف عن جثة شخص متوفَّى منذ يومَيْنهادي العصيمي الخليج 365 2019-10-22
تحقِّق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة جرول في العثور على شخص متوفى منذ يومين داخل منزله بحي العتيبية.
وفي التفاصيل، قالت مصادر لـ"الخليج 365" إن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من مواطن، يفيد بانبعاث رائحة غريبة من داخل منزل. مشيرًا إلى أن صاحب المنزل يعاني اعتلالات نفسية.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية والأدلة الجنائية باشرت موقع البلاغ، وبعد الدخول للموقع تم العثور على شخص متوفى، واتضح أنه بالعقد السادس من العمر على سريره، وكان داخل غرفة سكنه لأكثر من يومين.
وبناء عليه تم إعداد محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة للتحقيق بحكم الاختصاص.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
01:02 AM
الشرطة فتحت تحقيقًا بالواقعة.. والمتوفَّى كان يعاني اعتلالات نفسية
تحقِّق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة جرول في العثور على شخص متوفى منذ يومين داخل منزله بحي العتيبية.
وفي التفاصيل، قالت مصادر لـ"الخليج 365" إن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من مواطن، يفيد بانبعاث رائحة غريبة من داخل منزل. مشيرًا إلى أن صاحب المنزل يعاني اعتلالات نفسية.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية والأدلة الجنائية باشرت موقع البلاغ، وبعد الدخول للموقع تم العثور على شخص متوفى، واتضح أنه بالعقد السادس من العمر على سريره، وكان داخل غرفة سكنه لأكثر من يومين.
وبناء عليه تم إعداد محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة للتحقيق بحكم الاختصاص.
، مكة.. انبعاث رائحة من منزل يكشف عن جثة شخص متوفَّى منذ يومَيْن ،
المصدر : الخليج 365
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