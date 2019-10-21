الان تتابع إغلاق 14 محلا للغاز في جازان لهذه الأسباب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات بدأ الدفاع المدني في جازان وبشراكة مع الأمانة وفرع وزارة التجارة والاستثمار وفرع هيئة المواصفات بالتفتيش المفاجئ على محلات الغاز للتأكد من متطلبات السلامة ومطابقة منظمات الغاز للمواصفات. وتمكن من تفتيش 56 محلا أغلق منها 14 وتم سحب 45 عينة لاختبارها من هيئة المواصفات.

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