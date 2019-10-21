الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة و تاريخ انتهاء أقامة وافد عبر موقع أبشر المملكة العربية السعودية

تعتبر خدمة الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة، من الخدمات التي عليها بحث كبير من قبل المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نسلط الضوء في هذا المقال عن كيفية الاستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة وافد بشكل إلكتروني، وذلك حتي يتمكن جميع الوافدين في السعودية من الاستبيان عن موعد انتهاء إقامة وافد بكل سهولة ويسر، وكما نعلم جميعا بأن وزارة الداخلية السعودية تسعى لتوفير تلك الخدمات عبر شبكة الأنترنت، لكي توفر الوقت والمجهود على المواطنين في استخراج الوثائق الرسمية والمستندات الحكومية بشكل إلكتروني، وذلك لكي يتمتع مواطنيها من التطور الحقيقي للاستخدام التكنولوجي الذي وفرته الحكومة السعودية عبر شبكة الأنترنت العالمية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة وموعد انتهاء إقامة وافد أسفل هذه المقال فرجاءً منكم متابعي موقع اعرف نيوز متابعة قراءة السطور التالية لكي تتمكنوا من الحصول على المعلومات بشكل سهل وسريع.

الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة

من أجل أن نوفر على المقيمين والوافدين الجدد بالسعودية الوقت والجهد عليهم سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة، وذلك حتى نسهل الخطوات على المستخدمين المشتركين في موقع ابشر الإلكتروني، وذلك من اجل الاطلاع على مدة صلاحية انتهاء الإقامة.

عقب الانتهاء من تلك الخطوات سوف يبحث موقع وزارة الداخلية أبشر الخدمات الإلكترونية عن تاريخ انتهاء الإقامة في السعودية بشكل سريع جدا، ومنه يمكن بكل سهولة تجديد أقامة وافد ودفع رسوم المقابل المالي إلى الجهة التابعة للوزارة وهي البنوك الحكومية السعودية، والتي توافق على قبول مصاريف تجديد الإقامة وغيرها من المصاريف الحكومية.

وختاما وضعنا لكم فيديو يوضح لكم خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة حتي يتمكن مستفيدي هذه الخدمة الاستعلام عن دفع رسوم تجديد إقامة بكل سهولة وذلك عن طريق موقع وزارة الداخلية السعودية نظام أبشر، حيث تجدر الإشارة بأن الموقع الرسمي للوزارة يوفر المزيد من الخدمات الأخري مثل خدمات التأشيرات وتصاريح السفر لأحد أفراد الأسرة وإصدار الجواز أو تجديده وغيرها من الخدمات الأخري ستجدونها في قطاع الجوازات التابع للوزارة على شبكة الإنترنت.