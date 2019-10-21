الاستعلام عن صلاحية أقامة وافد في الجوازات السعودية

تعتبر خدمة الاستعلام عن صلاحية إقامة الوافد في الجوازات السعودية من الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها الملايين من المقيمين والوافدين بالأراضي الحجازية وذلك من اجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالرقم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي فروع مديريات العامة للجوازات على مستوى جميع المحافظات، تأتي هذه الخدمة الإلكترونية من أجل استبدال النظام القديم الورقي وإحلال بنظام متطور يلاق بالنظام الذي يتماشى مع الدول المتقدمة في دول العالم الغربي، لذلك تسعى حكومة المملكة لتطوير كافة أنظمتها بشكل مستمر، لكي يتمتع مواطنيها بالتعايش معه بكل سهولة ويسر، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام الصحيح بأسفل هذه التدوينة حتى يتمكن الجميع من الدخول على الخدمة والتعامل معها بكل بساطة.

الاستعلام عن صلاحية أقامة وافد في الجوازات

أصبح من السهل الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال الخطوات التي سوف نقوم باستعراضها عليكم من خلال النقاط الموضحة لكم، حيث يلزم على المستعلم بإحضار البيانات اللازمة لكي نستطيع الاستعلام بشكل صحيح وبدون أن يحدث أي مشاكل أثناء البحث عن معلومات تتعلق بصلاحية الإقامة الخاصة بالعامل أو الموظف الوافد.

الدخول إلى بوابة نظام (أبشر) الإلكترونية .

. الدخول على رابط خدمة استعلام عن صلاحية أقامة عامل وافد.

كتابة رقم الإقامة الخاصة بالوافد وكذلك الرمز المرئي بالخانات الفارغة.

ولكى تتمكن من الحصول على معلومات يجب النقر على أيقونة بحث كما هو موضح بالصورة التالية.

بعد انتهائك من إفراغك من بيانات خدمة الاستعلام عن موعد انتهاء أقامة وافد سوف تتمكن من الحصول على معلومات تتعلق بجميع البيانات الصحيحة التي تخص الإقامة الخاصة بك، كما توفر منصة أبشر للأفراد إمكانية دفع رسوم المقابل المالي بشكل إلكتروني، حيث يمكن التعامل مع إلكترونيا من خلال بطاقة الائتمان الخاصة بك والتابعة إلى البنوك السعودية الحكومية، والتي تمكنك من سداد كافة المعاملات الحكومية وانت في منزلك.