شاهد: هند القحطاني تستفز متابعيها على سناب شات

تعمدت الناشطة هند القحطاني، استفزاز وإثارة الجدل في المجتمع السعودي؛ بعد ظهورها بصحبة ابنتها وهما يرتديان ملابس "الهالوين"، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقيم هند القحطاني في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت برفقة ابنتها وهما يرتديان فستانين قصيرين؛ ما عرضهما للنقد، خاصة أن ملابسهما كانت تكشف أجزاء من جسديهما.

وفي وقت سابق، ظهرت القحطاني، في مقطع فيديو دعت فيه الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها.

وقالت في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "يا ناس خلاص تعبنا، المرأة تلبس على كيفها، مهما لبست المرأة لا يعني أن الرجل يتحرش فيها، ليس معنى أن تلبس لبسًا تحبه أن هناك ضوءًا أخضر للمنحرف والمجنون أن يعتدي عليها ويفعل ما يشاء".