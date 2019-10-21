وزارة العمل: التحرش في المنشآت الخاصة عقوبته «الفصل»

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، الضوابط الجديدة للحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل.

وقال أبا الخيل، في تصريحات لبرنامج «يا هلا»: إنها مجموعة من الإجراءات والانظمة الواجب على كل المؤسسات والعاملين فيها تطبيقها؛ لحماية الجميع من التعدي أو التجاوز أو الإيذاء، من طرف على آخر، بما يسم كرامته أو حريته الشخصية.

وأضاف: هناك جزآن في التعديات، أولهما التشاجر والتحرش والتهديد وأي وسية تُستخدم فيها سواء بالقول أو الفعل أو وسائل الاتصال قد تُلحق الأذى بأي موظف أو موظفة.

Advertisements

وأشار إلى أن العقوبات مختلفة حسب التصرف، فهناك عقوبات تصل إلى الفصل أو الفت النظر أو خصم من المرتب، مؤكدًا أن التحرش داخل بيئة العمل أو الاعتداء بالضرب من الممكن أن تصل العقوبة للفصل.

وتابع: بدأ تطبيق هذه الضوابط منذ الأمس، ويقوم بالتحقيق في المخالفات عبر لجان داخل المنشآت مكونة من عدة أشخاص بينهم سيدة، تنظر في الشكوى المقدمة، ولها حق اتخاذ القرار.

وأوضح أنه من شروط اللجنة أن يكون أعضاؤها مشهودًا لهم بالخير ومُطلعين على نظام العمل، مؤكدًا أن المنشآت التي لا تُشكل لجانًا تقع عليها العقوبة.