حقيقة خبر وفاة محمد العريفي في ذبحة صدرية مفاجئة

تداولت عدد من وسائل الإعلام العربية والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 21 / 10 / 2019 خبر وفاة محمد العريفي الداعية السعودي الشهير. حيث تساءل الكثيرون حول مدى صحة ما يجري تناقله خلال الساعات الماضية.

وشاركت صفحة الخبر 21 عبر تويتر خبرا لموقع يدعى اليمن الان، جاء فيه : "أنباء عن وفاة الداعية السعودي محمد العريفي فجر اليوم بذبحة صدرية مفاجئة.. تفاصيل صادمة"، مضيفا : "تم نقله إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الرياض". دون مزيد من التفاصيل.



وفي وقت لاحق، نشر ذات الموقع نقلا عن مصادر سعودية وصفها بأنها موثوقة نفيها لهذه الشائعات، موضحة أن الشيخ محمد العريفي بصحة جيدة ولم يتعرض لأي أذى أو مكروه. وبحسب الموقع ذاته، فإن من يقف خلف الشائعات المتداولة حول وفاة الشيخ العريفي "جهات منظمة" تهدف إلى كسب الأموال.

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محمد بن عبد الرحمن العريفي هو داعية إسلامي سعودي ولد يوم الخامس عشر من يوليو 1970 في الرياض ويبلغ من العمر حاليا 49 سنة، وهو أيضا أستاذ مساعد في كلية المعلمين بجامعة الملك سعود وله العديد من الكتب والمؤلفات والبرامج الدينية.

الجدير ذكره أن الشيخ محمد العريفي له حسابا عبر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر تويتر ويمتلك فيه ما يزيد عن 21 مليون متابع، حيث بات في مقدمة الشخصيات الأكثر متابعة في الشرق الأوسط، كما له في حساب الفيسبوك أكثر من 22 مليون متابع.

ومن أبرز الوظائف والعضويات التي تحصل عليها الشيخ محمد العريفي، عضوية رابطة علماء المسلمين والهيئة العليا للتنمية البشرية ومجلس الأمناء بالهيئة العليا للإعلام الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي، فيما عمل كخطيب لجامع البواردي بجنوب الرياض ومستشار غير متفرغ لعدد من الهيئات الإسلامية وغيرها من المناصب والعضويات.