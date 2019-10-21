الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1441 عبر رابط وزارة العمل السعودية

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1441 هو أحد التساؤلات التي تأتى بكثرة من المواطنين المُقدمين على المساعدات المقطوعة، وهى أحد البرامج المساندة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لجميع مواطنيها ذوي الدخل الضعيف والمحدود، وذلك من اجل تحسين الدخل والحياة المعيشية لهم، وخاصة بعد الزيادات التي طالت المحروقات والمياه والكهرباء والخدمات والسلع الأخرى، ومن خلال مقالنا هذا المقدم من ” اعرف كورة” إليكم كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1441.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1441

ويمكن الآن لكل المواطنين السعوديين المُقدمين على المقطوعة معرفة كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا الذهاب إلى موقع وزارة العمل والتمية الاجتماعية.

ثم الدخول إلى رابط استعلام عن طلب في الضمان الاجتماعي.

ثم كتابة رقم السجل المدني.

بعد ذلك عليك كتابة رقم الطلب الخاص بك.

ثم كتابة كود التحقق من الاستخدام البشري الموجود في الموقع بشكل صحيح.

ثم النقر على كلمة عرض وإجراء الاستعلام.

كيف احصل على رقم طلب المقطوعة

للاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1441 لابد من توافر رقم الطلب الخاص بك، وهناك العديد لا يعرفون كيفية الحصول عليه، لذا يرجى اتباع الخطوات التالية: