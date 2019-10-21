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الجامعة الإسلامية تعلن بدء التسجيل في برنامج الماجستير المهني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت كلية العلوم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب التسجيل في برنامج الماجستير المهني في المختبرات الصناعية.
وأوضحت الجامعة أن التسجيل متاح الآن ويستمر حتى يوم 29 ربيع الآخر 1441هـ، عن طريق البوابة الإلكترونية على الرابط: (هنا) .
ويعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة، إذ تسعى الجامعة لتمكين الطلاب من حملة البكالوريوس في الكيمياء والفيزياء من مواصلة دراستهم العليا بالجامعة الإسلامية.
وأوضحت الكلية أن نظام الدراسة للبرنامج بنظام مقررات دراسية فقط بعدد ساعات معتمدة ( 56 ساعة) على مدار سنتين ، وتكون الدراسة خلال الفترة المسائية، كما تقام الدراسة بالمقر الرئيسي للبرنامج (قسم الفيزياء بكلية العلوم).
وأضافت أن شروط القبول بالبرنامج إضافةً للشروط العامة للدراسات العليا، تتضمن أن يكون الطالب حاصلاً على درجة البكالوريوس في (الفيزياء) أو (الكيمياء) , وأن لا يقل تقديره في مرحلة البكالوريوس عن (جيد).
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