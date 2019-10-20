شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الجوازات السعودية تستقبل طلبات على وظيفة جندى (تفاصيل) والان مع التفاصيل

بدأت إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية، منذ صباح اليوم الأحد، باستقبال طلبات التوظيف على وظيفة جندي في المديرية العامة للجوازات، وقد بدأت المديرية في استقبال طلبات التقديم والانتساب على تلك الوظيفة في كافة أنحاء المملكة.



ودعت المديرية كافة المواطنين وحملة الثانوية العامة للتسجيل في تلك الوظيفة، وسوف يستمر التسجيل حتي يوم الخميس الموافق 24-10-2019، وقد قرر القائمون على الجوازات البدء بإستقبال الطلبات في العديد من المدن الكبرى في السعودية كالرياض ومكة والمدنية المنورة وكافة المحافظات والمناطق.



وجاءت الشروط على النحو التالى :-

أن يكون سعودي الجنسية ومتزوج من زوجة سعودية وأن يكون حسن السير والسلوك ولا يكون قد تعرض لإى عقوبة قانونية أو جنائية وأن يتناسب الطول مع الوزن وأن يكون طوله 168 سم وأن تكون الهوية سارية المفعول ويجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

وقد نوهت العديد من المصارد المحلية في الجوازات السعودية على أنه يفضل من لديه دورات في اللغات الأجنبية ويشمل إيضاً لغة الإشارة ودورات الحاسب الآلى.