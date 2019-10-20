أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية بعد انخفاضها اليوم الاحد 20/10/2019

كشف شركة أرامكو السعودية أن أسعار البنزين ستشهد تراجعا طفيفا جدا، وجاء هذا حسب التغيرات التي شهدتها أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، والذي سينم تطبيقها اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 20/10/2019 في الربع الرابع من عام 2019 من شهر أكتوبر حتى ديسمبر.

أسعار البنزين اليوم الأحد 20/10/2019 في السعودية

وجاءت أسعار البنزين اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية بعد تراجعها كالتالي:

بنزين 91 بسعر 1.50 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95 بسعر 2.05 ريال سعودي لكل لتر.

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بينما كانت أسعار البنزين في السابق بالمملكة العربية السعودية في أشهر يوليو إلى سبتمبر 2019، بنزين 91 بسعر 1.53 ريال سعودي لكل لتر، وبنزين 95 بسعر 2.18 ريال لكل لتر.

وأوضحت شركة أرامكو السعودية وفقا لما أعلنته وكالة “واس” السعودية، أن هذا جاء طبقا لإجراءات حوكمة تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، موضحة أن الأسعار المحلية للبنزين يمكن أن تتغير سواء ارتفاعا أو تراجعا وفقاً للتعديلات التي تشهدها أسعار التصدير بالملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية، نظرا لأن السعودية أكبر مورد للنفط.