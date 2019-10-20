استقبلت منطقة نيوم أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة في رحلة تحت شعار “اكتشف نيوم”، بدأت من مدينة تبوك أمس الأول الجمعة.
وتعرفت السائحات خلال الرحلة التي استغرقت 19 ساعة، على ما تحتويه “نيوم” من معالم بيئية وأثرية، ومرت الرحلة عبر محافظة البدع ومن ثم إلى مغايير شعيب، ومركز مقنا، ومقر منطقة عين موسى الأثرية، وصولاً إلى طيب اسم، ورأس الشيخ حميد. وأوضحت المرشدة السياحية هبة العائدي أن الوفد السياحي يضم أكثر من 20 امرأة، وهو يعد أول وفد نسائي يصل إلى منطقة تبوك للاطلاع على ما تتميز به المنطقة من موقع متميز ومعالم أثرية، لافتة إلى أن هذه الرحلات تهدف لتشجيع السياحة في منطقة تبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر “نيوم” تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.