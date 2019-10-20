«الزكاة والدخل» توضِّح مسؤولية «مشتري العقار» عن ضريبة القيمة المضافة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مدى مسؤولية البائع والمشتري للعقارات من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعدما تلقت الهيئة تساؤلًا عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع التواصل الاجتماعي، بشأن بيع عقار تبلغ قيمته مليونين و200 ألف ريال، فهل يتحمل الضريبة المشتري أم البائع؟».

وردت الهيئة بأن «بيع العقار يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%؛ إذا تم بيعه من قِبل شخص مسجل في النظام، ويتحمل المشتري ضريبة القيمة المضافة ويتم تحصيلها وتوريدها للهيئة العامة للزكاة والدخل من قِبل البائع؛ ما يعني أن بيع العقار السكني من قبل المالك، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

​​​وتلتزم المملكة، وفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل، بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5%، وذلك بدءًا من ‏‏أول يناير للعام 2018، وتتولى الهيئة مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك، وتُفرض تلك الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من الإنتاج ومرورًا بالتوزيع وحتى مرحلة ‏البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.‏