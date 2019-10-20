، استفادة 1505 سيدات من حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي ،

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استفاد 1505 سيدات من حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي، منذ انطلاقتها قبل عشرين يوماً، بواسطة عيادة الما موجرام المتنقلة وآلية الكشف الذاتي، وذلك في عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمجمعات التجارية بحاضرة الدمام؛ حيث تجري معاينة بعض الحالات للتأكد من سلامتها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي، أن الحملة حققت منذ انطلاقتها في عامها الـ 11 نتائج إيجابية، استفاد من فعالياتها التوعوية والتثقيفية 15 ألف زائر، مشيراً إلى الإقبال الكبير على الأركان التوعوية للحملة داخل المجمعات التجارية والعيادة المتنقلة ومركز مي الجبر للكشف المبكر، إضافة إلى تفاعل مختلف الجهات مع الحملة من خلال تدشينها بمواقعهم، ودعم الجمعية في أعمالها التوعوية.
من جانبها أفادت رئيسة برنامج الكشف المبكر عن السرطان بالجمعية الدكتورة إيمان المهوس، أنه جرى فحص 385 سيدة داخل عيادة الماموجرام، و1120 سيدة ذاتيا ضمن الحملة داخل المجمعات التجارية بالدمام والخبر، منوهةً بارتفاع الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن السنوات الماضية، وهو مؤشر إيجابي لما تحققه هذه الحملات التوعوية من أثر متميز بالمجتمع.سرطان الثدي الدمام
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 06:47 PM
منذ انطلاقتها قبل عشرين يوماً
استفاد 1505 سيدات من حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي، منذ انطلاقتها قبل عشرين يوماً، بواسطة عيادة الما موجرام المتنقلة وآلية الكشف الذاتي، وذلك في عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمجمعات التجارية بحاضرة الدمام؛ حيث تجري معاينة بعض الحالات للتأكد من سلامتها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي، أن الحملة حققت منذ انطلاقتها في عامها الـ 11 نتائج إيجابية، استفاد من فعالياتها التوعوية والتثقيفية 15 ألف زائر، مشيراً إلى الإقبال الكبير على الأركان التوعوية للحملة داخل المجمعات التجارية والعيادة المتنقلة ومركز مي الجبر للكشف المبكر، إضافة إلى تفاعل مختلف الجهات مع الحملة من خلال تدشينها بمواقعهم، ودعم الجمعية في أعمالها التوعوية.
من جانبها أفادت رئيسة برنامج الكشف المبكر عن السرطان بالجمعية الدكتورة إيمان المهوس، أنه جرى فحص 385 سيدة داخل عيادة الماموجرام، و1120 سيدة ذاتيا ضمن الحملة داخل المجمعات التجارية بالدمام والخبر، منوهةً بارتفاع الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن السنوات الماضية، وهو مؤشر إيجابي لما تحققه هذه الحملات التوعوية من أثر متميز بالمجتمع.
، استفادة 1505 سيدات من حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي ،
المصدر : الخليج 365
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