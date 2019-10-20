محمد بن مسعود - الدمام - 20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 02:59 PM مصادر: القبض على شاب تحدّث بعنصرية عن موسم الرياض مصادر: القبض على شاب تحدّث بعنصرية عن موسم الرياض علمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية بالرياض، قبضت على شاب تحدث بعبارات مثيرة للعنصرية، خلال حديث له عبر برنامج "سناب شات"، عن موسم الرياض. الكلمات المفتاحية ، مصادر: القبض على شاب تحدّث بعنصرية عن موسم الرياض ،

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