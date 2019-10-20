القنصلية في هونج كونج تحذِّر السعوديين من التوجُّه لمنطقة تسم شا تشوي

جددت قنصلية المملكة، في هونج كونج، اليوم الأحد، تحذير السعوديين المتواجدين هناك من الذهاب إلى منطقة تسم شا تشوي ، بسبب تنظيم مظاهرات بها.

وقالت القنصلية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نودّ لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجُّه إلى منطقة تسم شا تشوي Tsim Sha Tsui نظرًا لإعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات بتلك المنطقة اليوم 20 أكتوبر وتوقع جهاز الشرطة وقوع أعمال عنف».

وكانت شرطة هونج كونج استخدمت خراطيم المياه المملوءة بسائل ومادة كاشطة لتفريق الآلاف من المتظاهرين عقب أن حاصروا مركزًا للشرطة.

وجاء تدخُّل قوات الشرطة التكتيكية وخراطيم المياه بعد أن ألقت مجموعة صغيرة من المتظاهرين سلسلة من القنابل على مبنى الشرطة، ولم تتمكن القوات من تفريقهم، على الرغم من إطلاق الغاز المسيل للدموع من فوق سطح مركز الشرطة، فيما استمرَّ الآلاف في التواجد في الشوارع بعد تنظيم مسيرة سلمية في منطقة تسوق شهيرة.