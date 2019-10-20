الان تتابع شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في جامعة حائل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت جامعة حائل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة ( للسعوديين – الرجال والنساء ) بدرجة ( أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد ).

ومن شروط التقديم: أن يكون سعودي الجنسية وأن لا يقل تقديره عن جيد جدا في جميع المراحل التعليمية.

أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث (انتظاماً) من جامعة موصى بها. ويحق الجامعة واستبعاد طلبات المتـقـدمين الحاصلين على شهادات بنظام الانتساب أو التفرغ الجزئي، أو الدراسة عن بعد أو نظام الجامعة المفتوحة أو التعليم المدمج في أي مرحلة دراسية.

أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها ومعادلة الشهادات التى يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة.

امتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ويُفضل توافر الوحدة البحثية المحكمة منشورة أو مقبولة للنشر، ويتم احتساب وحدتين كحد أقصى على أن تكون منشورة في مجلات مصنفة.

اكتمال متطلبات الترخيص المهني في المملكة العربية السعودية وفي بلد الابتعاث للتخصصات الصحية والطبية وأن يكون المتقدم لائق طبياً واجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

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فيما يخص وظيفة ( أستاذ مشارك و أستاذ ) يجب أن يكون حاصل على الرتبة من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

أن تكون دراسة الماجستير والدكتوراه تمت عن طريق الابتعاث أو الإيفاد إن كان على رأس العمل وإن كان المتقدم يشغل وظيفة رسمية فيجب أن تكون ذات صلة بالعمل الأكاديمي الجامعي.

تُعطى أولوية لمن هو غير معيّن على وظيفة رسمية، كخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

تراعى السمعة والمكانة العلمية للجامعة (المعهـد) التي حصل المتقدم درجته العالية منه الأوراق المطلوبة: صورة الهوية الوطنية والسيرة الذاتية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين.

صورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وصورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة وقرار الابتعاث أو الإيفاد لدراسة (الماجستير والدكتوراه).

وسيتم التقديم اعتباراً من اليوم الأحد 21 / 2/ 1441 الموافق 20 / 10 / 2019 م وحتى يوم السبت 7 / 3 / 1441 الموافق 4 / 11 / 2019 م .