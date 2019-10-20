السعودية | سفير خادم الحرمين يتابع إجلاء مواطنين سعوديين بمطار بيروت

شكرا لقرائتكم سفير خادم الحرمين يتابع إجلاء مواطنين سعوديين بمطار بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشرف السفير السعودي في بيروت وليد بخاري بنفسه على سلامة المواطنين السعوديين أثناء مغادرتهم لبنان.

وبث عدد من المواطنين المغادرين، فيديوهات من مطار بيروت للسفير أثناء لقائه بهم، حيث أكد بخاري أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نصت على الاهتمام بالمواطن السعودي في أي مكان.

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كما شدد بخاري في حديثه مع المغادرين على أن الاهتمام بسلامة المواطن هي أهم شيء.

وكانت السفارة السعودية في لبنان أعلنت في وقت سابق نجاح خطة إدارة الأزمات والطوارئ، بإجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجر السبت.

كما وجهت السفارة الشكر إلى قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، متمنية الأمن والاستقرار للبنان.