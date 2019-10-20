رابط التقديم على وظائف الجوازات 1441 للرجال عبر بوابة أبشر توظيف

رابط التقديم على وظائف الجوازات، ضمن الوظائف العسكرية المعلنة عبر موقع أبشر للتوظيف المخصص لـ التسجيل إلكترونياً ، على أن يكون المتقدم مستوفي الشروط، وكانت أعلنت إدارة القبول المركزي بوزارة الداخلية أن المعايير المطلوبة لـ التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات خاصة بالرجال على رتبة جندي والتعيين سوف يكون في جميع مناطق المملكة، علماً بأن لابد من جميع المتقدمين استيفاء الضوابط وتسجيل طلب الوظيفة في المواعيد بداية من اليوم الأحد الموافق 21 صفر 1441هـ ولمدة خمسة أيام متتالية حتى آخر ميعاد لاستقبال الطلبات يوم الخميس الموافق 25 من الشهر ذاته.

شروط التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات

حددت الجوازات السعودية ضوابط القبول على الوظائف التي تخضع لنظام الخدمة العسكرية على النحو التالي:-

يشترط الجنسية السعودية.

ألا يكون المتقدم متزوجا من أجنبية.

على المتقدم توافر حسن السير والسلوك والسمعة بمعنى أنه على خلق جيد وألا يكون قد صدر أي حكم عليه في أي جريمة كانت، مع عدم تواجده أيضاً في أي من دار الإيواء أو السجون من قبل.

يجب أن لا يكون قد سبق له التعيين من قبل في أي وظيفة تابعة للنظام العسكري.

ألا يكون قد سبق وفٌصل من إحدى المعاهد أو الكليات العسكرية.

لا يقل الطول عن 168 سم ولابد أن يكون لائق بدنياً بمعنى أن الطول يتناسب مع الوزن.

اجتياز الاختبار الطبي والمقابلة الشخصية.

إذا كان المؤهل من خارج المملكة فلابد من معادلة من وزارة التعليم السعودية.

يفضل من لديه دورات خبرة في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية لا تقل عن 9 أشهر معتمدة بشهادة من جهات حكومية.

رابط التقديم في وظائف الجوازات أبشر توظيف

بعد معرفة الشروط جيداً يمكن على كل راغبي التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات الدخول عبر رابط بوابة أبشر للتوظيف ، هذا وقد أوضحت إدارة القبول أنه في حالة اكتشاف عدم تطابق صحة البيانات التي تم إدخالها سوف يتم استبعاد الطلب نهائياً، ودعت الجميع التأكد من كتابة المعلومات الصحيحة أثناء التسجيل.